Полноценный запуск в Украине мобильной идентификации пользователей, которая позволит гражданам получить доступ к электронным цифровым подписям на сим-карте мобильного телефона, состоится 21 декабря.



Об этом в ходе Международного форума «Украина на Едином цифровом рынке ЕС» сообщил глава Государственного агентства по вопросам электронного правительства Алексей Рыженко, сообщает УНИАН.

«Практически год проходит тестирование мобильной идентификации в Украине нашими тремя крупнейшими операторами. И буквально с 21 декабря возможность использования мобильной идентификации будет доступна абсолютно для всех. С тестовой эксплуатации мы переходим к промышленной эксплуатации с возможностью для граждан получить доступ к электронным цифровым подписям на сим-карте мобильного телефона. Конечно, прежде всего это эффективная защита, потому что сим-карта является защищенным носителем», - сказал Рыженко.

По его словам, благодаря совместной работе Министерства юстиции и Государственной службы специальной информации и защиты информации в Украине был имплементирован международный стандарт электронной цифровой подписи (ЭЦП), что позволяет подписывать электронные документы, которые будут признаны в ЕС.

Напомним, 7 ноября вступил в силу закон «Об электронных доверительных услугах». Он официально позволяет запустить технологию Mobile ID в Украине.

