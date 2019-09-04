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Вчера, 3 сентября, около 17:45 в полицию поступило сообщение о побеге из мест лишения свободы, расположенного в одном из сел Николаевского района на Львовщине двух осужденных.

Как сообщает пресс-служба полиции, один из беглецов - 20-летний уроженец Киева, другой - 26-летний житель Житомирской области.

Правоохранители принимают все меры для установления местонахождения и задержания осужденных беглецов.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.393 (побег из места лишения свободы или из-под стражи) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.
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