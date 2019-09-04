Внедряя систему электронного билета в общественном транспорте, Киев должен иметь резервный вариант работы на случай возможных сбоев программ и внешнего вмешательства в систему. Иначе это может привести к масштабным сбоям в работе транспортной системы города. Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время расширенного заседания коллегии КГГА, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

По его словам, ежедневно услугами столичного метрополитена пользуются более полутора миллионов пассажиров, КП «Киевпастранс» - более одного миллиона человек.

«Скажу сразу – процесс этот длительный. Начали мы его еще в апреле прошлого года. И система до сих пор тестируется. По результатам восьми месяцев опытной эксплуатации, она показала стабильную работу, - отметил Кличко. - Согласно графику, в систему уже подключили 10 станций метрополитена, где теперь можно пользоваться электронным билетом. Это «Крещатик», «Театральная», «Площадь Независимости», «Акедеммистечко», «Лесная», «Арсенальная», «Теремок», «Выдубичи», «Сырец» и «Почайна». С 25 августа на этих станциях проходит продажа и пополнение исключительно транспортной карточки Kyiv Smart Card», - подчеркнул мэр.

Он отметил, что на сегодня к системе подключили 100 процентов наземного транспорта - 1326 единиц подвижного состава. Адаптированы турникеты на станциях городской электрички и скоростного трамвая, ввели в эксплуатацию 100 комплектов устройств контроля.

Также создан сайт transport.kyivcity.gov.ua. Организована работа Информационно-справочного центра, выделена телефонная линия для обработки телефонных запросов. Внедрили также личный кабинет пользователя, с помощью которого можно настроить транспортную карточку, пополнять ее. Преимуществами сайта уже воспользовались почти 28 тысяч пассажиров.

Внедрили и мобильное приложение KyivSmartCity, позволяющее осуществлять все необходимые операции с карточкой, пополнять ее и осуществлять бесконтактный расчет.

«Хочу сразу сказать – система адаптирована к приему «Карточки киевлянина». Так что льготники не должны волноваться, - заявил Кличко. – Однако есть недостатки, на которые немедленно нужно обратить внимание. До сих пор не решен вопрос финансирования изготовления электронного билета учащегося. Как и вопрос обеспечения студенческими билетами. Также остается актуальным утверждение алгоритма выдачи электронных билетов гражданам льготных категорий, которые не имеют и не могут получить муниципальные карточки», - отметил мэр столицы.

Он также поручил изучить вопрос совместимости системы электронного билета и системы, работающей с приложениями Google Pay и Apple Pay. Кличко напомнил, что киевский метрополитен стал 5-м в мире, где внедрили расчет в метро с помощью этих приложений.