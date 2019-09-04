Полицейские Солонянского отделения полиции освободили 36-летнего мужчину, которого держала на цепи собственная мать.

По данным полиции Днепропетровщины, о преступлении стало известно из сообщения соседей, которые 3 сентября позвонили в полицию.

По предварительной информации, у мужчины установлена ​​группа инвалидности, а родственники удерживали его для получения пенсии. На месте происшествия работали сотрудники следственно-оперативной группы и группы реагирования патрульной полиции. Мужчину освободили и доставили в больницу.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы).