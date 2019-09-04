Харьковская прокуратура процессуально руководит в уголовном производстве по факту разбойного нападения на провизора одной из фармацевтических компаний (ч. 4 ст. 187 УК Украины).
По информации пресс-службы ведомства, происшествие случилось днем 2 сентября.
По предварительным данным следствия, нападавшие позвонили в дверь квартиры, где жил потерпевший. Когда мужчина открыл, его сразу же ударили по голове и затолкали в помещение.
Трое злоумышленников, двое из которых были в балаклавах, связали хозяина жилья, били его и требовали сказать, где он прячет сбережения. Когда мужчина отказался отвечать, разбойники достали нож и начали резать ему руки и пальцы. Под давлением пострадавший рассказал им, где хранит деньги.
Нападавшие забрали у него более 10 тыс. долл. и ювелирные изделия и пытались убежать. Однако шум в квартире услышали соседи потерпевшего, которые сразу же вызвали полицию.
Двух вероятных злоумышленников удалось задержать по «горячим следам». Ими оказались местные жители в возрасте 24 и 40 лет. Один из них - ранее судимый и в настоящее время находится на испытательном сроке. Другой - пока является подозреваемым в уголовном производстве по ч. 4 ст. 190, ст. 263 УК Украины. В начале августа этого года Харьковская местная прокуратура № 4 утвердила ему сообщение о подозрении и настаивала на заключении под стражу. Однако суд отпустил его под домашний арест.
У задержанных обнаружили и изъяли перчатки, балаклаву, многофункциональный нож, металлическую палку и т.п., украшения, часть денег. Сейчас оба мужчины задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. В настоящее время готовятся сообщение о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей без права внесения залога.
Кроме того, следствием принимаются меры по установлению места нахождения третьего нападающего.
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