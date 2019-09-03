Ладыжинским отделением полиции устанавливается местонахождение Мартынюка Александра Петровича, 24.04.1989 г.р., который 31 августа совершил побег из Ладыжинского предприятия, где осужденные проходят социальную реабилитацию.

Как сообщает пресс-служба полиции, в 2017 году мужчина был осужден по ч. 3 ст. 185 (кража) УК Украины к 4 годам лишения свободы.

Приметы беглеца: рост 170 см, черные короткие волосы, карие глаза.

На момент побега был одет в темно-синюю футболку, черные спортивные штаны, черную кепку, черные кожаные туфли.

Уважаемые граждане! Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого преступника, сообщите по телефонам: (068) 670-65-23, (098) 612-11-41, (0443) 6-15-02, 6-16-02, 6 -27-98 или «102» или обратитесь в ближайшее отделение полиции.