Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Алексея Гончарука с назначением на должность главы правительства и предложила ему приехать с визитом в Берлин.

Как сообщает «Европейская правда», об этом говорится в письме Меркель, размещенном на сайте немецкого правительства.

«Германия хочет работать в тесном диалоге по многим вызовам, которые стоят перед Украиной. Цель остается в том, чтобы Украина сформировала свое собственное будущее с суверенитетом и полной территориальной целостностью», - говорится в письме.

Меркель отметила, что Германия заинтересована в дальнейшем углублении двусторонних экономических отношений с Украиной.

«Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с вами в этом области. Я была бы очень рада приветствовать вас в ближайшее время в Берлине», - написала она.

Напомним, 29 августа Верховная Рада назначила Алексея Гончарука премьер-министром и утвердила новый состав правительства.