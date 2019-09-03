Вчера, 2 сентября, после обеда, в одном из ресторанов на Днепровском спуске в Киеве произошла драка между нардепами 8 и 9 созывов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как рассказал собеседник агентства, между нардепом 8-го созыва из фракции «Батькивщина» Русланом Богданом и депутатом 9-го созыва от фракции «Европейская солидарность» Сергеем Алексеевым возникла ссора, которая переросла в драку. На место вызвали полицию, однако нардепы от объяснений отказались.

В то же время известно, что Алексеев обратился в больницу, где был констатирован перелом ребра и многочисленные ушибы головы и туловища.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 296 УК Украины (хулиганство).