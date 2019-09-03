Правительство Украины готово к погашению долговых платежей до конца года, располагая средствами на гривневом и валютном счетах в эквиваленте около 130 млрд грн.



Об этом заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова в эфире одного из телеканалов, сообщает УНИАН.

«Сегодня, когда мы с вами разговариваем, на нашем гривневом и валютном счетах вместе около 130 млрд грн. Мы готовы абсолютно к прохождению этого года до конца года», - сказала Маркарова.

По ее словам, также необходимые средства для погашения долгов будут предусмотрены в бюджете следующего года.

При этом Маркарова подчеркнула, что правительство продолжит работать над снижением стоимости заимствований и уровня долга к ВВП.

Как ранее сообщал ForUm, государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 июля 2019 года составил 2 066,9 млрд грн или 82,40 млрд долларов: за июль он в гривневом эквиваленте уменьшился на 35,65 млрд, а в долларовом — вырос на 2,04 млрд.