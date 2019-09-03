также в разделеЭкономика
Украина увеличила импорт газа на 40% 6
Торговым представителем Украины станет Качка 15
С начала года гривня выросла к доллару на 9% 15
Гончарук: Старт земельной реформы запланирован на лето 2020 года 73
Маркарова: Новая программа МВФ может стать последней 49
Глава ГНС предлагает снизить налог на доходы физлиц 26
Президент поручил Кабмину внести в Раду бюджет до 15 сентября 13
Украина будет сотрудничать с польским LNG-терминалом для диверсификации поставок газа 25
Дубилет заявил о первых победах в борьбе с рейдерством 72
Правительство объединит Министерство аграрной политики с МЭРТ 50
Нафтогаз: Отопительный сезон в Кривом Роге под угрозой срыва 41
Гончарук: Миссия МВФ приедет в Киев через несколько недель 14
Госдолг Украины увеличился на $2 миллиарда 91
В украинских ПХГ накоплено уже 18 миллиардов кубов газа 53
Реальная зарплата в Украине выросла почти на 10% 25
Налоговая служба начала свою работу 60
Долги по зарплате в Украине сократились до 2,7 миллиарда 32
Укрэнерго подала иск против РФ из-за активов в Крыму 24

Правительство Украины готово к погашению долговых платежей до конца года, располагая средствами на гривневом и валютном счетах в эквиваленте около 130 млрд грн.

Об этом заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова в эфире одного из телеканалов, сообщает УНИАН.

«Сегодня, когда мы с вами разговариваем, на нашем гривневом и валютном счетах вместе около 130 млрд грн. Мы готовы абсолютно к прохождению этого года до конца года», - сказала Маркарова.

По ее словам, также необходимые средства для погашения долгов будут предусмотрены в бюджете следующего года.

При этом Маркарова подчеркнула, что правительство продолжит работать над снижением стоимости заимствований и уровня долга к ВВП.

Как ранее сообщал ForUm, государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 июля 2019 года составил 2 066,9 млрд грн или 82,40 млрд долларов: за июль он в гривневом эквиваленте уменьшился на 35,65 млрд, а в долларовом — вырос на 2,04 млрд.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги