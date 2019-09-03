Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что есть заинтересованные в продолжении конфликта в Украине. Об этом он заявил сегодня в Минске на международной конференции по борьбе с терроризмом, передает БЕЛТА.

«Почему не прекратили этот конфликт до сих пор (пять лет прошло)? Потому что это кому-то надо!» - подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства при этом отметил, что предложения по мирному урегулированию, которые исходили от Беларуси изначально, были отвергнуты, конфликт затянулся.

«Мы все страдаем по поводу конфликта в Украине. Это больная проблема для меня и в личном плане, и как для главы государства - соседа Украины. А ведь когда начался этот конфликт, один из высокопоставленных чиновников позвонил мне и поинтересовался, что будем делать, какая точка зрения Беларуси. Я не хотел вмешиваться в это, зная, что там происходит и что является причиной этого конфликта», - заявил Лукашенко.

Вместе с тем белорусская сторона подготовила и предложила план конкретных мероприятий, которые должны были быть проведены в связи с начавшимся конфликтом. «И добавил: если вы отвергнете этот план, где основная нагрузка должна была лечь на Беларусь, я буду считать, что Европа не хочет, чтобы этот конфликт прекратился. И что вы думаете - цивилизованная Европа отвергла этот план. Даже в деталях», - констатировал белорусский лидер.

«И начали бороться за Донбасс, за Крым, еще что-то - «нормандские форматы», в том числе и в Беларуси. Я, конечно, с удовольствием принимал их, потому что знал, что это хоть маленькие шажки, но в направлении нормализации там ситуации. Ведь там старики и дети гибли и вроде бы гибнут сегодня», - добавил глава государства.

Он отметил, что когда начался конфликт в Украине, то внутри Беларуси его многие упрекали: зачем «влезать» в чужой конфликт. «Во-первых, это родные люди столкнулись там лоб в лоб. Во-вторых, это рядом с нами. И что мы получили (чего я опасался) - огромный приток мигрантов в первый год: 150 тыс. хлынуло к нам. Европейцы 2 тыс. мигрантов не могут поделить в море. Демократическая Европа! В море болтаются люди - дети, старики, бегущие от проблем, которые создали у них на родине. Мы (Европа. – Ред.) их не принимаем, пусть погибают в море, это не наши, - заметил Лукашенко. - А к нам 150 тыс. хлынуло не чужих нам людей. И буквально через несколько дней я подписал указ о предоставлении им равных возможностей в Беларуси - по жилью, образованию, детские сады, школы, вузы… И предоставили место работы. Нам страшно было перемолоть эти 150 тыс. для нашей Беларуси с нашими проблемами. Вы думаете, нам кто-нибудь помог? Нет. Но мы в общем-то и не просили этой помощи».

Но самое страшное, продолжил президент, что потом Беларусь была вынуждена «закрыть границу». «Со своими братьями, близкими людьми полностью закрыть границу (речь о белорусско-украинской границе. – Ред.). Наглухо. Еще больше, чем с Североатлантическим блоком, который для нас с давних времен якобы казался врагом номер один. А сегодня со своими людьми закрыли границу наглухо. Потому что хлынул поток оружия. А там, где оружие в руках у обычных людей, и особенно у националистически настроенных, - жди терроризма. И спокойная Беларусь, не дай бог, может пожинать эти плоды. И получить то, для чего у нас нет вроде бы оснований», - рассказал Александр Лукашенко.

«Кто это породил? Ответ на поверхности», - резюмировал он.