Как минимум 5 человек уже погибло в результате урагана «Дориан», который бушует сейчас на Багамах. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на BBC.

Указывается, что подтверждены смертельные случаи на северо-восточных островах Абако.

В зоне риска сейчас находиться около 13 тысяч домов.

Премьер-министр Багамских островов Губерт Миннис сообщил, что сейчас все силы направлены на поиск, спасение людей и восстановление разрушений.

«Мы находимся в разгаре исторической трагедии в некоторых частях наших северных Багамских островов», - описал ситуацию Миннис.

Видео с места происшествий показывают бурные паводки, перевернутые машины и сломанные деревья. Вода топит дома, поднимается до уровня окон и даже чердаков. По словам местных СМИ, международный аэропорт также затоплен.

Сейчас ураган движется со скоростью чуть больше 2 км/час на запад от острова Гранд-Багама, а порывы ветра в урагане достигают 265 км/час.

Эксперты прогнозируют приближение урагана на опасное расстояние к побережью Флориде ночью с понедельника на вторник.

В штате Флорида объявлена чрезвычайна ситуация, людей эвакуируют.

В субботу премьер-министр Хьюберт Миннис заявил, что шторм затронет 73 тыс. жителей и 21 тыс. домов.

Известно, что когда «Дориан» обрушился на Багамы, многие дома остались без крыш, а сильный ветер переворачивал машины. Местные жители остались без света из-за поврежденных линий электропередач в результате падения столбов или деревьев. Считается, что «Дориан» на Багамах был вторым штормом по силе с 1950 года.