Видео с заявлением Супрун опубликовал журналист, представитель Марша свободы за реформирование наркополитики в Украине Тарас Ратушный.

«Мы на последнее заседание правительства подали изменения в постановление, чтобы медицинский каннабис был доступен для пациентов. Все согласовали — СБУ, МЭРТ, Минфин, мы ... Единственный, кто заблокировал, это был Аваков и МВД», — сказала Супрун.

По ее словам, Минздрав дважды пытался внести изменения в указанное постановление, и дважды в МВД блокировали принятие этого решения. Там объясняли, что для отнесения каннабиса в категорию наркотиков с ограниченным оборотом якобы необходимы изменения в Уголовный кодекс.

«Но это неправда, потому что это медицинский каннабис, он так же, как другие наркотики, которые используются как лекарства, может контролироваться через Госфармслужбы, — утверждает Супрун, — Поэтому можете поблагодарить господина Авакова за то, что сейчас в Украине нет медицинского каннабиса, доступного для наших пациентов».