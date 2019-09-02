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Бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что министр внутренних дел Арсен Аваков заблокировал перенос каннабиса из категории наркотиков, оборот которых запрещен, к категории веществ, оборот которых ограничен.

Видео с заявлением Супрун опубликовал журналист, представитель Марша свободы за реформирование наркополитики в Украине Тарас Ратушный.

«Мы на последнее заседание правительства подали изменения в постановление, чтобы медицинский каннабис был доступен для пациентов. Все согласовали — СБУ, МЭРТ, Минфин, мы ... Единственный, кто заблокировал, это был Аваков и МВД», — сказала Супрун.

По ее словам, Минздрав дважды пытался внести изменения в указанное постановление, и дважды в МВД блокировали принятие этого решения. Там объясняли, что для отнесения каннабиса в категорию наркотиков с ограниченным оборотом якобы необходимы изменения в Уголовный кодекс.

«Но это неправда, потому что это медицинский каннабис, он так же, как другие наркотики, которые используются как лекарства, может контролироваться через Госфармслужбы, — утверждает Супрун, — Поэтому можете поблагодарить господина Авакова за то, что сейчас в Украине нет медицинского каннабиса, доступного для наших пациентов».
ForUm

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