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Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе объявил о своей отставке.

«Для меня это была большая честь и одновременно большая ответственность защищать интересы нашей страны на посту премьер-министра Грузии. Я был и буду членом команды «Грузинской мечты» и преданным солдатом нашей страны», — написал Бахтадзе в Facebook, сообщает Громадське

В своей заметке чиновник подробно расписал достижения своего правительства в экономике, внутренней и внешней политике Грузии. 

«Нашей главной задачей было вывести отношения с Соединенными Штатами, Европейским Союзом и НАТО на качественно новый уровень и усилить стратегическую роль Грузии в регионе; Я хотел бы с гордостью отметить, что сегодня эти отношения находятся на самом высоком уровне в истории», — отметил Бахтадзе. 

Больше подробностей премьер-министр обещал предоставить во время пресс-конференции, которую он анонсировал на 15:00 по местному времени.
ForUm

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