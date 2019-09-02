«Для меня это была большая честь и одновременно большая ответственность защищать интересы нашей страны на посту премьер-министра Грузии. Я был и буду членом команды «Грузинской мечты» и преданным солдатом нашей страны», — написал Бахтадзе в Facebook, сообщает Громадське.

В своей заметке чиновник подробно расписал достижения своего правительства в экономике, внутренней и внешней политике Грузии.

«Нашей главной задачей было вывести отношения с Соединенными Штатами, Европейским Союзом и НАТО на качественно новый уровень и усилить стратегическую роль Грузии в регионе; Я хотел бы с гордостью отметить, что сегодня эти отношения находятся на самом высоком уровне в истории», — отметил Бахтадзе.

Больше подробностей премьер-министр обещал предоставить во время пресс-конференции, которую он анонсировал на 15:00 по местному времени.