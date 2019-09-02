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На Донбассе погиб 24-летний украинский военный Андрей Проценко. 

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ на своей странице в Facebook. 

Боец погиб в результате вражеского обстрела в понедельник, 2 сентября. Он служил в Воздушных силах ВСУ.  Погибший родом из Винницкой области, жил в селе Бохоники. 

Как сообщал штаб ООС, 2 сентября в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе в результате вражеского обстрела один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранение, не совместимое с жизнью.
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