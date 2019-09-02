На Донбассе погиб 24-летний украинский военный Андрей Проценко.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ на своей странице в Facebook.

Боец погиб в результате вражеского обстрела в понедельник, 2 сентября. Он служил в Воздушных силах ВСУ. Погибший родом из Винницкой области, жил в селе Бохоники.

Как сообщал штаб ООС, 2 сентября в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе в результате вражеского обстрела один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранение, не совместимое с жизнью.