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Об этом он сообщил во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады, Кабинета Министров и правоохранительных органов в Киеве, сообщает УНИАН.

«Я хотел бы подчеркнуть несколько направлений, которые должны быть реализованы в ближайшее время. Это должен быть системный подход. Первый трек - это перезагрузка, обновление и очищение Генеральной прокуратуры как координирующего и центрального института в сфере системы уголовной юстиции», - заявил он.

Рябошапка выразил надежду, что президентский законопроект о реформировании прокуратуры в ближайшее время будет принят. «Второй трек - это системная перезагрузка или обновление вообще всей системы уголовной юстиции, и речь идет не только об уголовном и уголовно-процессуальном праве, а также и смене работы системы органов предварительного расследования, и здесь Генеральная прокуратура как координирующая организация будет играть лидирующую роль», - отметил генпрокурор. По словам Рябошапки, ГПУ восстановит функцию координации деятельности органов уголовной юстиции, для чего есть все предусмотренные законом механизмы. «Третье направление, он очень важный, - правоохранительная система должна помогать бизнесу, который осуществляется законным путем, и должна сделать все, чтобы система органов досудебного расследования, система органов уголовной юстиции не была источником незаконного обогащения руководителей этой системы», - сказал он.

«Я слышал очень плохую характеристику, что, к сожалению, система правоохранительных органов превратилась в организованную преступную группировку. Я хотел бы это изменить очень быстро, огнем и мечом эти вещи выжигать, чтобы до Нового года прокуратура стала образцом для всех правоохранительных органов, а все другие правоохранительные органы брали пример с обновленной и очищенной прокуратуры», - резюмировал Рябошапка.

Как ранее сообщал ForUm, 29 августа Верховная Рада поддержала назначение Руслана Рябошапки на должность генерального прокурора.
ForUm

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