В курортном поселке Затока Белгород-Днестровского района Одесской области во время конфликта в одном из увеселительных заведений неизвестный застрелил мужчину.

Как сообщил сотрудник Главного управления Нацполиции в Одесской области, ЧП случилось ночью 1 сентября, передает УНИАН.

По предварительным данным, инцидент произошел возле одного из местных увеселительных заведений. В частности, во время конфликта между мужчинами один из его участников несколько раз выстрелил в жителя города Беляевка Одесской области, 1990 г. р.

Предварительно известно, что выстрелы были произведены из травматического пистолета. Как отмечается, мужчина, находившийся на отдыхе, получил тяжелые ранения в область грудной клетки. На место происшествия прибыла скорая помощь.

По данным представителя главка, от полученных ранений мужчина скончался по дороге в больницу. Злоумышленник скрылся. По факту открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас принимаются меры по задержанию подозреваемого в убийстве, выясняются причины и обстоятельства происшествия.

