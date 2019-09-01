В Киеве на улице Ревуцкого, 7 произошло смертельное ДТП с участием автомобилей Daewoo Lanos и Volkswagen Tiguan.

Как сообщает Информатор, водитель Daewoo на большой скорости двигался по улице Ревуцкого в сторону улицы Здолбуновской. На одном из участков дороги Lanos неожиданно зацепил колесом бровку. От этого машину занесло и она врезалась в припаркованный внедорожник Volkswagen Tiguan.

Удар был настолько сильным, что Tiguan развернуло и откинуло на тротуар, а водитель Daewoo погиб на месте.

Примечательно, что в момент столкновения дорога была практически свободной.