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С 1 сентября контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе перешли на осенний режим работы.

Как сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, будут работать с 07:00 до 18:30.

В частности, по осеннему графику будут функционировать такие дорожные коридоры:

Стаханов — Золотое — Горное — Лисичанск — КПВВ Золотое (не осуществляет пропуск);

Горловка — Бахмут — КПВВ Майорское;

Донецк — Курахово — КПВВ Марьинка;

Донецк — Мариуполь (через Мариуполь) — КПВВ Новотроицкое;

Новоазовск — Покровск — Талаковка — Мариуполь — КПВВ Гнутово (Пищевик);

Станица Луганская — Счастье — Новоайдар — КПВВ Станица Луганская.

Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе террористы 20 раз нарушили режим прекращения огня.
ForUm

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