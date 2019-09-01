С 1 сентября контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе перешли на осенний режим работы.
Как сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, будут работать с 07:00 до 18:30.
В частности, по осеннему графику будут функционировать такие дорожные коридоры:
Стаханов — Золотое — Горное — Лисичанск — КПВВ Золотое (не осуществляет пропуск);
Горловка — Бахмут — КПВВ Майорское;
Донецк — Курахово — КПВВ Марьинка;
Донецк — Мариуполь (через Мариуполь) — КПВВ Новотроицкое;
Новоазовск — Покровск — Талаковка — Мариуполь — КПВВ Гнутово (Пищевик);
Станица Луганская — Счастье — Новоайдар — КПВВ Станица Луганская.
Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе террористы 20 раз нарушили режим прекращения огня.
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