Как сообщает ВВС, десятки тысяч протестующих вышли на марш и собрались у правительственных зданий, Законодательного совета Гонконга и штаба китайской армии. Они скандировали «Поддержи Гонконг» и «Борись за свободу!».

Вокруг важнейших сооружений полиция свела ограждения и блокпосты. В Адмиралтейском районе протестующие бросили в полицейских «коктейли Молотова». Чтобы разогнать митингующих, полиция применила слезоточивый газ и водометы. Руководство полиции официально подтвердило, что двое офицеров сделали выстрелы в воздух и в землю, потому что чувствовали угрозу жизни.

Часть активистов спряталась на станции метро, но спецподразделения полиции взяли ее штурмом, побив людей дубинками. В один из вагонов спецназовцы пустили слезоточивый газ. По данным The Guardian, на станции «Принц Эдвард» правоохранители арестовали 40 человек. Полиция обвиняет протестующих в повреждении имущества метрополитена.

Напомним, вчера в Гонконге вышли десятки тысяч человек, несмотря на запрет.