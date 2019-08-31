В Гонконге продолжаются антиправительственные акции протеста.

В субботу, 31 августа, вопреки наложенном местными властями запрете на проведение любых демонстраций, на улицы Гонконга вышли десятки тысяч человек. Об этом сообщает УНИАН.

По данным корреспондента информагентства dpa, толпа демонстрантов движется по центральной части города. Некоторые из участников акции просто «ходят», двигаясь только по тротуарам и не выходя на проезжую часть улицы.

Сначала полиция только блокировала отдельные улицы и не вмешивалась в шествие участников акции, но затем у здания Законодательного совета Гонконга полицейские применили против демонстрантов слезоточивый газ и водомет. Перед этим правоохранители также пускали в толпу с протестующими струи перечного спрея. Митингующие пытаются пробиться к зданию парламента, пишет «Немецкая волна».

На тех улицах, по которым направлялись колонны с демонстрантами, перед этим закрылись магазины. Кроме того, перед проведением акции здесь прекратилось автомобильное движение.

Ранее сообщалось, что суд запретил своим решением проведение акций протеста, объясняя свои ограничения соображениями безопасности. Нынешние выходные стали 13-ми, с тех пор как в Гонконге проводятся масштабные акции протеста против руководства особого административного района. Накануне власти Гонконга арестовали трех лидеров протестов.

Напомним, накануне протестующие в Гонконге посмотрели фильм о Майдане.