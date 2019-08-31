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За минувшие сутки сепаратисты 17 раз обстреляли позиции военных на Донбассе - один боец поги, еще один ранен. Об этом говорится в утренней сводке штаба Операции Объединенных сил в субботу, 31 августа.

Отмечается, что позиции военных обстреливали из запрещенного оружия - минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток» противник произвел 11 обстрелов позиций Объединенных сил: шесть раз неподалеку Водяного - из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, снайперского и стрелкового оружия; вблизи Новотроицкого - из крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Троицкого - из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; рядом с Лебединским- из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм; около Марьинки - с подствольных гранатометов; вблизи Новомихайловки - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов

В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Север» противник произвел шесть обстрелов - вблизи Новотроицкого, Золотого-4, Новолуганського, Майорска, Станицы Луганской, Новозвановки.

С начала текущих суток сепаратисты 2 раза нарушили режим прекращения огня - вблизи Водяного и Зайцевого.

Напмоним, вчера на Донбассе в результате обстрела погиб военный.
ForUm

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