Об этом пишет Kyiv Post.

Ленту показали на 40 различных площадках города. Документальный фильм проектировали на стены или на экраны, которые принесли горожане.

«Мы вдохновлены документальным фильмом «Зима в огне» и тем, как люди в Украине начали забастовку, чтобы бороться за свою свободу», — сказал один из лидеров протестов Джошуа Вонг.

Ранее, 30 августа, в Гонконге задержали двух активистов и лидеров протестов Джошуа Вонга и Агнес Чоу. В тот же день их отпустили под залог. Активиста Энди Чана, основателя Гонконгской национальной партии, задержали 29 августа в аэропорту Гонконга при попытке улететь в Японию.