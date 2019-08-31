также в разделеМир
Разведка США выяснила настоящую причину утечки радиации в России 31
Суд над подозреваемыми в терактах 11 сентября назначен на январь 2021 года 20
США ввели санкции против иранского танкера 22
Ураган «Дориан» приближается к Флориде: люди запасаются едой и водой 46
Стало известно, где состоится Евровидение-2020 52
Трамп отменил визит в Польшу 53
Джонсон приостановит работу парламента перед Brexit 24
В РФ не пустили еще одного американского сенатора 27
Помпео: США будут работать над возвращением РФ в G7 30
ООН: В мире растет спрос на «зеленую» энергию 18
«Ничего не нарушил»: Путина не будут штрафовать за езду без шлема 35
В Польше сравнили «Северный поток-2» с пактом Молотова-Риббентропа 101
Макрон: Франция не заинтересована в изоляции России 23
Сенатора США не пустили в Россию из-за критики Путина 23
В ООН объявили чрезвычайную климатическую ситуацию 34
ЕСПЧ обязал Россию выплатить €34 тысячи вдове и матери Магнитского 57
Европейское космическое агентство отказывается от российских «Союзов» 34
Кремль: Возвращение в G7 по приглашению одной страны невозможно 23
29 августа активисты в Гонконге устроили показ украинского документального фильма «Зима в огне». Лента показывает 93-дневный период зимы 2013-2014 годов во время Революции Достоинства.

Об этом пишет Kyiv Post.

Ленту показали на 40 различных площадках города. Документальный фильм проектировали на стены или на экраны, которые принесли горожане.

«Мы вдохновлены документальным фильмом «Зима в огне» и тем, как люди в Украине начали забастовку, чтобы бороться за свою свободу», — сказал один из лидеров протестов Джошуа Вонг.

Ранее, 30 августа, в Гонконге задержали двух активистов и лидеров протестов Джошуа Вонга и Агнес Чоу. В тот же день их отпустили под залог. Активиста Энди Чана, основателя Гонконгской национальной партии, задержали 29 августа в аэропорту Гонконга при попытке улететь в Японию.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето
3796 грн.
27
Теги