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Без выполнения минских договоренностей и восстановления территориальной целостности Украины санкции в отношении России могут только усиливаться, заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции в Варшаве.

Зеленский подчеркнул, что это — совместная позиция Украины и Польши.

«Мы скоординировали наши дальнейшие шаги для прекращения войны на востоке Украины и возвращения оккупированного Крыма. Наша совместная и принципиальная позиция — без полного выполнения минских договоренностей, без восстановления территориальной целостности Украины в международно определенных границах санкции ЕС могут пересматриваться только в сторону их усиления, а не наоборот», — сказал Зеленский.

Дуда заявил, что политика санкций в отношении России ввиду ситуации с территориальной целостностью Украины должна быть продолжена.

«Мы считаем, что политика санкций должна быть продолжена. Потому что это наиболее мирный способ заставить государство соблюдать стандарты международного права. Сегодня эти стандарты не соблюдаются», — отметил Дуда.

Напомним, сегодня Зеленский пребывает в Польше.
ForUm

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