Без выполнения минских договоренностей и восстановления территориальной целостности Украины санкции в отношении России могут только усиливаться, заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции в Варшаве.
Зеленский подчеркнул, что это — совместная позиция Украины и Польши.
«Мы скоординировали наши дальнейшие шаги для прекращения войны на востоке Украины и возвращения оккупированного Крыма. Наша совместная и принципиальная позиция — без полного выполнения минских договоренностей, без восстановления территориальной целостности Украины в международно определенных границах санкции ЕС могут пересматриваться только в сторону их усиления, а не наоборот», — сказал Зеленский.
«Мы считаем, что политика санкций должна быть продолжена. Потому что это наиболее мирный способ заставить государство соблюдать стандарты международного права. Сегодня эти стандарты не соблюдаются», — отметил Дуда.
Напомним, сегодня Зеленский пребывает в Польше.
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