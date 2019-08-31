также в разделеПроисшествия
ДТП с маршруткой на Днепропетровщине: 10 пострадавших 19
Полиция открыла дело по факту пожара на химическом складе под Львовом 13
Сутки в ООС: 17 обстрелов, есть потери 62
В Киеве напали на открытого гея - ветерана АТО 131
За сутки на Донбассе погиб украинский военный 18
Пожар на львовских складах: пострадали два человека 27
Пограничники задержали россиянина, пытавшегося на авто прорваться в Украину 51
На Донбассе в результате обстрела погиб военный 49
В Украине от кори умер 5-летний мальчик 52
На Днепропетровщине взорвали автомобиль начальника отделения полиции 41
За минувшие сутки боевики 17 раз нарушили перемирие 14
Обрушение дома в Дрогобыче: полиция задержала 2 коммунальщиков 38
Сутки в ООС: 14 обстрелов, потерь среди военных нет 13
Под завалами дома в Дрогобыче обнаружили тела 8 погибших 143
На Харьковщине за нападение на журналистов задержали 30 человек 26
Полиция: Под завалами дома в Дрогобыче могут находиться 6 человек 31
На Закарпатье в ДТП попал рейсовый автобус, пострадали 10 человек 22
Из-за обстрела боевиков закрыли КПВВ «Майорское» 50

В Стрые Львовской области автомобилист сбил отца с двумя маленькими детьми, в результате аварии 4-месячный мальчик умер в больнице, двухлетняя девочка и отец госпитализированы.

Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.

Двухлетняя девочка госпитализирована с сотрясением головного мозга, ушибами губ и лобной области. Мужчина также госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и другими телесными повреждениями.

Водитель автомобиля задержан. Полиция устанавливает обстоятельства аварии.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето
3796 грн.
14
Теги