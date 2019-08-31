В Стрые Львовской области автомобилист сбил отца с двумя маленькими детьми, в результате аварии 4-месячный мальчик умер в больнице, двухлетняя девочка и отец госпитализированы.
Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.
Двухлетняя девочка госпитализирована с сотрясением головного мозга, ушибами губ и лобной области. Мужчина также госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и другими телесными повреждениями.
Водитель автомобиля задержан. Полиция устанавливает обстоятельства аварии.
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