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В Украине за последние 5 лет при исполнении служебных обязанностей погибли более 200 бойцов Нацгвардии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан сообщил в комментарии журналистам после церемонии почтения памяти погибших возле парламента в 2015 году четырех нацгвардейцев. 

Говоря о событиях последних 5 лет, он подчеркнул, что «нет хуже, чем вспоминать погибших».

«В Национальной гвардии Украины более 200 военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей - в зоне проведения антитеррористической операции, операции Объединенных сил и при несении боевой службы на территории государства», - сказал Балан.

Ранее сообщалось, что сегодня возле Верховной Рады Украины, на площади Конституции, состоялась церемония почтения памяти четырех бойцов Национальной гвардии, погибших во время массовых беспорядков возле парламента 31 августа 2015 года.

Почтение памяти гвардейцев первой Президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко началось с молебна. В церемонии приняли участие родственники погибших, коллеги, чиновники. Они почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске, установленной на здании парламента. В церемонии приняли участие, в частности, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой и командующий Нацгвардией Николай Балан.
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