По словам потерпевшего, нападение произошло у Стены памяти погибших на Донбассе военнослужащим на Михайловской площади.

«Я общался с инвалидом войны на позывной «Альпинист», которому я непосредственно на поле боя в 2015 году оказывал первую неотложную помощь. Разговаривал с его женой, там был также волонтер и родственник одного из погибших. И мы все стояли вместе, общались, возложили цветы, тогда как почувствовал удар в затылок», — рассказал Пилипенко. Об этом соображает Громадське.

Нападение совершил бывший сослуживец, который «поставил свою сексуальную гомофобную агрессию к представителям не гетеро ориентации выше военного братства». По словам Пилипенко, до каминг-аута они с нападающим дружили.

«Он выкрикивал публично в мой адрес оскорбительные слова, его пытались успокоить. Я попросил его отойти в сторону, чтобы не устраивать цирк в такой день. Я думал, что с ним можно как-то поговорить, как-то успокоить. Как только мы отошли — он просто начал бить меня по лицу», — говорит ветеран АТО.

Нападающего снова оттащили другие военнослужащие, после чего тот исчез. Когда Пилипенко покидал Михайловскую площадь, мужчина еще раз бросился на сослуживца сзади. На агрессию Пилипенко не отвечал, нападающего оттащили.

«В тот же день я подал заявление в полицию, в тот же день прошел обследование у врача. Ушибы мягких тканей головы, но ничего серьезного — кости не повреждены. Сделал рентген, снял избиение по направлению полиции. Составили протокол. Написал заявление — преступление на почве ненависти из-за моей ориентации», — отметил ЛГБТ-активист.

По словам Пилипенко, нападающий и раньше угрожал ему в соцсетях, когда узнал о каминг-ауте и участии сослуживца в Марше равенства.

«Я ему отвечал, что он нарушает присягу, поскольку он клялся на Конституции Украины, народу Украины, а ЛГБТ-сообщество, к которому я принадлежу, также является народом Украины. И если он хочет уничтожать таких, как я, ограничивать наши права, то он нарушает фактически присягу. Ему это очень не понравилось — он угрожал, что убьет меня за эти слова», — пояснил ветеран АТО.