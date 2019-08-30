В пятницу, 30 августа, пророссийские боевики шесть раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе.
Об этом сообщается в вечерней сводке пресс-центра Объединенных сил.
Оккупанты четыре раза открывали огонь по опорным пунктам у Водяного из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, снайперского и стрелкового оружия.
Позиции Объединенных сил вблизи Новотроицкого были обстреляны из крупнокалиберных пулеметов, около Новолуганского - из гранатометов различных систем.
Во время выполнения боевого задания погиб один украинский военнослужащий.
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