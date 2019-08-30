В пятницу, 30 августа, пророссийские боевики шесть раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщается в вечерней сводке пресс-центра Объединенных сил.

Оккупанты четыре раза открывали огонь по опорным пунктам у Водяного из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, снайперского и стрелкового оружия.

Позиции Объединенных сил вблизи Новотроицкого были обстреляны из крупнокалиберных пулеметов, около Новолуганского - из гранатометов различных систем.

Во время выполнения боевого задания погиб один украинский военнослужащий.