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Президент Владимир Зеленский представил нового министра обороны Андрея Загороднюка коллективу военного ведомства. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в пятницу, 30 августа.

Глава государства напомнил, что вчера Верховная Рада поддержала кандидатуру Андрея Загороднюка на пост министра обороны.

«И вчера самое главное Верховная Рада поддержала нового министра обороны Андрея Загороднюка. И я очень хотел бы, чтобы вы тоже поддержали этого человека. Почему? Потому что он непосредственно специалист в оборонных процессах, в оборонной отрасли и мне очень приятно и я хотел бы, чтобы у нас все было мирно. Мирно. Да, это наш девиз, поэтому я очень хотел бы, чтобы именно кандидатура Андрея была тоже поддержана. Поддержана от сердца, а не потому, что я там что-то сказал и попросил», – сказал Зеленский.

Также президент поблагодарил Степана Полторака за работу.
ForUm

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