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Днепровский районный суд Киева 30 августа оправдал экс-беркутовца Андрея Хандрикина, которого обвиняли в избиении и пытках активистов Евромайдана на колоннаде стадиона «Динамо» в январе 2014 года, сообщает Громадське.

«Суд считает уместным вынести оправдательный приговор для обвиняемого (Андрея Хандрикина. - Ред.). По результатам судебного рассмотрения не было доказано, что он совершил это преступление. Хандрикин признан невиновным», - говорится в решении суда, которое зачитала судья Оксана Бирса

Обвиняемого Хандрикин на судебном заседании не было.

Кроме Хандрикина в этом деле фигурируют еще два экс-беркутовца - Владислав Мастега и Артем Войлоков, которые после объявления им о подозрении сбежали в Россию. Их объявили в розыск, а производство по ним выделили в отдельные и приостановили.

Сейчас Хандрикин является единственным обвиняемым по делу. Сообщалось, что он продолжил служить в Харьковском управлении Нацполиции.
ForUm

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