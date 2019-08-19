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Победительницей национального отбора стала 13-летняя киевлянка София Иванько с песней «Когда кажется». Девушка будет представлять Украину на международном конкурсе, который состоится 24 ноября 2019 в городе Гливице (Польша), сообщает UA: Суспільне.

Определение победителя среди 10 финалистов происходило по результатам оценки оргкомитета национального отбора на Детское Евровидение-2019.  

«Мы определили, что София Иванько является лучшей представительницей Украины на Детском Евровидении в этом году. Почему? Потому что она очень отличается от других участников, она очень своеобразная, у нее есть свой отдельный очень экспрессивно-эмоциональный характер, она загадочная, в ней есть то, чего нет в других людях и в других участниках, - делится подробностями певица Alyosha. - С песней надо еще немножко поработать, доработать ее, и тогда это будет очень крутой материал, очень крутая песня. Я надеюсь, что Украина оценят не только жюри, здесь в кабинете, но и во всем мире».

София Иванько участвует в нацотборе на Детское Евровидение уже третий раз. В 2018 году она попала в десятку финалистов, однако получить долгожданную победу девочке удалось только в этом году. София сама пишет песни и конкурсную песню «Когда кажется» написала специально к Детскому Евровидению-2019.

Победительница национального отбора на Детское Евровидение училась в музыкальной школе по классу фортепиано и эстрадного пения, а также в творческой студии заслуженного деятеля эстрадного искусства Украины Михаила Толмачева. В 2019 году Иванько участвовала в вокальном талант-шоу «Голос. Дети» на коммерческом телеканале «1 + 1», где попала в команду Джамалы.

Напомним, Детский песенный конкурс Евровидение - это ежегодный международный конкурс для детей, который проводится под эгидой Европейского вещательного союза. Ранее Украина уже побеждала на Детском Евровидении – в 2012 году победительницей международного конкурса стала Анастасия Петрик с песней «Небо».

Финал нынешнего Детского Евровидения-2019 пройдет 24 ноября во Гливице (Польша), в нем примут участие 19 стран. Польша впервые в истории станет страной-хозяйкой песенного конкурса. 
ForUm

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