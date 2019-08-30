Вчера, 29 августа, детективы Национального бюро по согласованию с прокурорами САП сообщили заместителю министра о подозрении о внесении недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (ст. 366-1 УК Украины), сообщает пресс-служба НАБУ.

Следствие установило, что чиновник в электронных декларациях 2015 и 2016 годы не задекларировал факты пользования недвижимым имуществом, а именно - жилым домом общей площадью 556,4 кв м и земельным участком площадью 0,1607 га.

По данным НАБУ, владельцем этой недвижимости, общая стоимость которой по состоянию на дату приобретения составляет более 5 млн грн, является близкий родственник заместителя. Расследование фактов недекларирования состояния детективы НАБУ начали в ноябре 2017 года.

Стоит отметить, что имя чиновника не называется.