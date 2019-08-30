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Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер поздравил членов новоназначенного правительства Украины.

Об этом Волкер написал в своем Twitter, сообщает «Украинская правда»

Дипломат поздравил премьер-министра Алексея Гончарука и новый Кабинет Министров, а также заверил их в поддержке Вашингтоном в продвижении реформ и стремлении к восстановлению территориальной целостности страны. 

«Поздравляю премьер-министра Гончарука, министра иностранных дел Пристайко и весь кабинет министров Украины! Соединенные Штаты поддерживают вас в продвижении реформ, стремлении к миру и восстановлению территориальной целостности», - написал он.

Как ранее сообщал ForUm, 29 августа Верховная Рада Украины по представлению премьер-министра Алексея Гончарука утвердила новый состав Кабинета Министров Украины

Также народные депутаты утвердили Андрея Загороднюка министром обороны Украины, а Вадима Пристайко – на должность министра иностранных дел.
ForUm

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