В ночь на 29 августа бойцы полка «Азов» нанесли врагу серьезный удар в районе своей ответственности на Светлодарск дуге, сообщает пресс-центр штаба ООС.

«Во время смены личного состава противника на посту бойцами «Азову» была замечена группа наемников, которая двигалась по «серой зоне» и пыталась проникнуть на наши позиции, тем самым нарушая Минские договоренности. Вражеская ДРГ была обнаружена группой разведки полка «Азов», которая несла дежурство на наблюдательном посту», – говорится в сообщении.

По данным штаба, в результате кратковременного боя четверо врагов были уничтожены, один - ранен и взят в плен вместе с имеющемся у него оружием и другими вещами. Боевику была оказана первая медицинская и специализированная помощь.

Во время общения он рассказал, что группа вышла в «серую зону» с целью диверсионных действий, чтобы сорвать перемирие и обвинить в этом украинскую сторону.