Глава Национальной службы здоровья Украины Олег Петренко подтвердил, что ему предлагали должность министра здравоохранения, в то же время после консультаций с руководством государства было принято решение, что он продолжит возглавлять НСЗУ.

Об этом сообщил руководитель НСЗУ, передает Укринформ.

«У нас действительно состоялась встреча с президентом Украины. Во время ее обсуждался ряд вопросов относительно дальнейшего развертывания изменений в сфере здравоохранения. Руководство государства заинтересовано в том, чтобы система продолжала разворачиваться в сторону удовлетворения потребностей пациента. Мне было предложено рассмотреть возможность возглавить Министерство здравоохранения. Впрочем, в ходе беседы мы пришли к общему выводу, что первая линия изменений и основные задачи в системе в ближайшие 2 года стоят именно перед Национальной службой здоровья», - сказал Петренко.

Он отметил, что НСЗУ – технократическая и стабильная организация, которая за полтора года своего существования доказала свою способность и эффективность.

«Поэтому было принято решение, что я буду сейчас более полезным на посту главы НСЗУ. Для меня лично чрезвычайно важно продолжать воплощать в жизнь структурные изменения, которые начались в 2018 году. Положительные последствия этих изменений уже почувствовали врачи первички и пациенты, которые выбрали своего врачи. следующий год - реформа больниц и специализированной помощи. Мы будем и далее работать на результат вместе с Минздравом», - отметил Петренко.

Ранее СМИ сообщали, что наиболее вероятным претендентом на должность министра здравоохранения Украины является Олег Петренко.