также в разделеПолитика
Зеленский и Меркель договорились о подготовительной встрече в «нормандском формате» 13
СМИ: Трамп решил пересмотреть программу финансирования безопасности Украины 34
Гройсман сказал, чем займется после ухода с должности 54
Рада в первый рабочий день сформирует Кабмин и уволит Луценко 89
Более половины украинцев не знают своих депутатов-мажоритарщиков 20
Оппозиция требует расследовать нападение на съемочную группу «112. Украина» 37
Общественные организации просят Зеленского не назначать Авакова на госдолжность 54
В «Слуге народа» надеются сформировать Кабмин уже завтра 39
ЦИК завершила регистрацию нардепов 20
Зеленский – Болтону: Украина за присоединение США к «нормандскому формату» 19
Коломойский: Через год в Украине будут новые выборы 126
«Слуга народа» готовит почти полтысячи изменений в Конституцию 74
Сегодня Зеленский встретится с нардепами от «Слуги народа» 32
Коломойский: Олигархов больше нет – мы умерли 111
Коломойский назвал условие для второго президентского срока Зеленского 145
Коломойский озвучил шансы возможных кандидатов на пост премьера 102
Разумков: Пока никаких решений о составе нового Кабмина нет 39
У Трампа готовы участвовать в «нормандских» переговорах 20

Глава Национальной службы здоровья Украины Олег Петренко подтвердил, что ему предлагали должность министра здравоохранения, в то же время после консультаций с руководством государства было принято решение, что он продолжит возглавлять НСЗУ.

Об этом сообщил руководитель НСЗУ, передает Укринформ.

«У нас действительно состоялась встреча с президентом Украины. Во время ее обсуждался ряд вопросов относительно дальнейшего развертывания изменений в сфере здравоохранения. Руководство государства заинтересовано в том, чтобы система продолжала разворачиваться в сторону удовлетворения потребностей пациента. Мне было предложено рассмотреть возможность возглавить Министерство здравоохранения. Впрочем, в ходе беседы мы пришли к общему выводу, что первая линия изменений и основные задачи в системе в ближайшие 2 года стоят именно перед Национальной службой здоровья», - сказал Петренко.

Он отметил, что НСЗУ – технократическая и стабильная организация, которая за полтора года своего существования доказала свою способность и эффективность.

«Поэтому было принято решение, что я буду сейчас более полезным на посту главы НСЗУ. Для меня лично чрезвычайно важно продолжать воплощать в жизнь структурные изменения, которые начались в 2018 году. Положительные последствия этих изменений уже почувствовали врачи первички и пациенты, которые выбрали своего врачи. следующий год - реформа больниц и специализированной помощи. Мы будем и далее работать на результат вместе с Минздравом», - отметил Петренко.

Ранее СМИ сообщали, что наиболее вероятным претендентом на должность министра здравоохранения Украины является Олег Петренко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги