1 сентября 2019 вступают в силу новые изменения в государственные строительные нормы по проектированию дорог общего пользования, которые вводят ряд важных новшеств в обустройству безопасных и качественных трасс. Об этом ForUm’у сообшили в пресс-службе Минрегиона.

«С 1 сентября этого года вступают в действие новые важные изменения в строительные нормы по проектированию трасс. Их главная цель – повышение безопасности на дорогах и улучшение качества дорожного покрытия – асфальтобетона. Если говорить о безопасности движения на дорогах, то новыми нормами введена возможность сужать крайние левые полосы на крупнейших трассах и делать более безопасную остановочную полосу, проектировать противоослепляющие экраны, а также шумовые полосы, которые помогают водителям не засыпать за рулем. Кроме того, эти нормы рекомендуют устраивать SOS-станции на трассах для первой помощи в случае различных чрезвычайных ситуаций, делать разрывы ограждения для быстрого проезда спецтехники и многие другие изменения. По качеству дорожного покрытия тоже немало новшеств. Это использование геосинтетиков и модифицированных битумов для асфальтобетонных дорог, а также специальных перегружателей асфальтобетонной смеси», - сообщил замминистра Лев Парцхаладзе.

Он напомнил, что с 1 сентября прошлого года вступили в силу новые государственные строительные нормы по проектированию улиц и дорог в населенных пунктах (ГСН «Улицы и дороги населенных пунктов»), которые ввели ряд принципиальных изменений для безопасности и комфорта дорожного движения:

- возможность сужения ширины полос движения на дорогах;

- обязательное установление специальных защитных ограждений на остановках общественного транспорта;

- обязательное обустройство островков безопасности на нерегулируемых переходах;

- обязательное устройство велодорожек и велополос и другие изменения.