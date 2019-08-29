Суд в Мариуполе избрал меру пресечения в виде залога в размере 153 тысяч 680 грн заместителю директора по маркетингу частного акционерного общества, который обоснованно подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258-5 УК Украины, то есть в финансировании терроризма. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
В ходе досудебного расследования установлено, что с марта 2018 36-летний заместитель директора по маркетингу одного из частных акционерных обществ в Донецкой области по предварительному сговору с другими лицами, в отношении которых также осуществляется досудебное расследование, действуя умышленно и зная, что решением Совета национальной безопасности и обороны Украины «О неотложных дополнительных меры по противодействию гибридным угрозам национальной безопасности Украины» временно прекращено перемещение грузов через линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей, с целью материального обеспечения террористической организации «ДНР» организовали схему поставки продукции для угольной и горно-шахтной промышленности, производимой предприятием, на котором он работает, на временно оккупированную территорию Донецкой области через территорию Российской Федерации.
За время своей противоправной деятельности на контролируемую террористами территорию Донецкой области осуществлена поставка продукции на общую сумму почти 68 млн российских рублей.
В настоящее время досудебное расследование продолжается.
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