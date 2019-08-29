Суд в Мариуполе избрал меру пресечения в виде залога в размере 153 тысяч 680 грн заместителю директора по маркетингу частного акционерного общества, который обоснованно подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258-5 УК Украины, то есть в финансировании терроризма. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В ходе досудебного расследования установлено, что с марта 2018 36-летний заместитель директора по маркетингу одного из частных акционерных обществ в Донецкой области по предварительному сговору с другими лицами, в отношении которых также осуществляется досудебное расследование, действуя умышленно и зная, что решением Совета национальной безопасности и обороны Украины «О неотложных дополнительных меры по противодействию гибридным угрозам национальной безопасности Украины» временно прекращено перемещение грузов через линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей, с целью материального обеспечения террористической организации «ДНР» организовали схему поставки продукции для угольной и горно-шахтной промышленности, производимой предприятием, на котором он работает, на временно оккупированную территорию Донецкой области через территорию Российской Федерации.

За время своей противоправной деятельности на контролируемую террористами территорию Донецкой области осуществлена ​​поставка продукции на общую сумму почти 68 млн российских рублей.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.