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Сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении гендиректору промышленного предприятия Луганщины в масштабной уплате «налогов» в пользу оккупационной администрации и незаконных вооруженных формирований, сообщает пресс-центр СБУ.

По данным предварительного следствия, после российской вооруженной агрессии в 2014 году государственное предприятие, которое специализируется на изготовлении промышленных комплектующих, захватили и «национализировали» сепаратисты. В 2015 году завод возобновил производственную деятельность и был зарегистрирован в фейковых налоговых органах террористов. Установлено, что в течение 6 лет предприятие через фирмы-прокладки поставляет свою продукцию в РФ и ряд европейских стран, а движение средств происходит через так называемый «госбанк ЛНР».

Следователи СБУ начали уголовное производство по ч. 2 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас гендиректору завода заочно сообщено о подозрении и объявлен в розыск. На имущество фигуранта, которое находится на контролируемой правительством территории, наложен арест.
ForUm

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