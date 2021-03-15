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Служба безопасности Украины разоблачила противоправный механизм финансирования оккупационной администрации РФ на временно оккупированной территории Луганщины, сообщает пресс-центр СБУ.

Организаторы незаконно отправляли в страну-агрессор продукцию захваченного боевиками украинского предприятия.

Оперативники и следователи СБ Украины задокументировали, что несколько лет ПАО «Стахановский вагоностроительный завод» поставлял продукцию, в частности, для предприятий РФ. Установлено, изготовленные заводом комплектующие вывозили через неконтролируемый участок государственной границы нашего государства. Часть вырученных средств завод платил в виде «налогов» так называемой администрации «ЛНР».

В частности, в 2018 году предприятие перечислило в «бюджет» боевиков более миллиона российских рублей. По данным оперативников СБУ, объемы финансирования заводом оккупационных властей и пророссийских террористов в целом составляют десятки миллионов рублей.

Служба безопасности Украины сообщила экс-руководителю вагоностроительного завода о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины. Правонарушитель объявлен в общегосударственный розыск.

Спецоперация проводилась Главным управлением СБ Украины в Донецкой и Луганской областях при координации и совместно с Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины.

Досудебное расследование по ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины проходит под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры.
ForUm

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