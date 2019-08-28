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В храмах Украинской Православной Церкви во всех уголках страны совершаются перед началом нового 2019-2020 учебного года.

Фото из открытых источников

Как сообщает Центр информации УПЦ, молебны совершаются накануне Дня знаний - 1 сентября.

В Свято-Успенской Киево-Печерской лавре они состоятся 29, 30 и 31 августа после поздней Божественной литургии в Успенском соборе. Начало литургий в 09.00.

Во многих храмах УПЦ молебны пройдут и в сам День знаний. Например, в Свято-Троицком архиерейском соборе в Сумах.
ForUm

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