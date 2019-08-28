Мэр Киева Виталий Кличко поддерживает обязательную вакцинацию по Национальному календарю учащихся школ и воспитанников детских садов и собственным примером показал, что прививки делать необходимо. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе городского головы.

Кличко сделал ревакцинацию против дифтерии и столбняка в Центре первичной медико-санитарной помощи №1 Шевченковского района столицы.

«Хочу еще раз напомнить, что в городских клиниках вакцинация бесплатная, если вы подписали декларацию с семейным врачом. Вы не потратите много времени, чтобы сделать прививку. Это – забота о собственном здоровье и здоровье людей, которые рядом, - отметил мэр. - Собственным примером я сегодня показываю насколько это важно. - И для детей, и для взрослых. И перед началом нового учебного года обращаюсь ко всем родителям: не пренебрегайте календарем прививок, позаботьтесь о самом дорогом - здоровье своих детей», - подчеркнул Кличко.

Мэр столицы напомнил, что существует закон Украины о защите населения от инфекционных болезней, одна из статей которого запрещает посещать учреждения для детей, если ребенок не вакцинирован из-за отказа. В 2019 году Верховный суд Украины отметил, что статья не противоречит праву на образование.

«Отказ родителей от вакцинации детей ставит под угрозу здоровье и жизнь других граждан. Поэтому хочу подчеркнуть: я поддерживаю нововведение об обязательной вакцинации в школах и садах. Потому что здоровье наших детей - главный приоритет», - отметил Кличко.

Напомним, в случае низкого уровня вакцинации и ухудшения статистических данных о распространении заболеваний, власти Киева будут ограничивать доступ невакцинированных детей в учреждения образования и обеспечивать их право на дистанционное образование.

Профильная комиссия КГГА приняла решение поручить департаментам образования и медицины проработать коммуникационную форму информирования киевлян о необходимости вакцинации.

Вакцинация является необходимой мерой для обеспечения безопасности себя и своих близких от ряда заболеваний, в том числе кори, столбняка, дифтерии и других, отметили в КГГА.

По состоянию на конец августа в Киеве зарегистрировали почти 5500 случаев заболевания корью. Это в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Среди заболевших корью не привитых - 2105 пациентов (38,3%) и не имели данных о прививках - 2842 пациентов (51,7%).