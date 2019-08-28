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Петиция на сайте президента Украины о сохранении и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун главой Минздрава набрала более 25 тысяч голосов.

Она была опубликована 5 июня.

Согласно тексту петиции, «за последние годы началась беспрецедентная трансформация системы здравоохранения».

«Нужно позволить команде во главе с Супрун продолжить трансформацию системы здравоохранения по утвержденным планам до момента ощущения необратимости процессов», - говорится в тексте петиции.
ForUm

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