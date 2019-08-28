Прокуратурой Киева в Печерский райсуд столицы внесено ходатайство относительно решения вопроса о применении в отношении экс-главы Минздрава Раисы Богатыревой ранее уже избранной меры пресечения в виде содержания стражей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Так, по данным прокуратуры, в мае 2015 года Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины об избрании экс-министру МОЗ Украины, подозреваемой в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, меры пресечения в виде содержания под стражей.

Согласно постановлению, после задержания подозреваемой не позднее 48 часов следователь должен обеспечить ее доставку в суд для рассмотрения вопроса о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей.

В среду, 28 августа, соответствующее ходатайство внесено прокурором в Печерский райсуд Киева. На заседании будет определен в ходе автоматического распределения дел в суде.

Напомним, 27 августа экс-министр здравоохранения времен Януковича Раиса Богатырева вернулась в Украину и сразу была задержана полицией.

Задержанную подозревают в хищении бюджетных средств на сумму 6,481 миллионов гривен.

С октября по декабрь 2013 года уполномоченные должностные лица Минздрава, на выполнение бюджетной программы по развитию службы экстренной медицинской помощи, закупили автомобили спецназначения (автомобили скорой медицинской помощи и их оборудование - 10 лотов).

Министру здравоохранения сообщили о подозрении в октябре 2014 года. Богатыреву подозревают в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах во время организации и проведения закупки лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Преступление предусмотрено ч.5 ст.191 Уголовного кодекса.

Богатырева пряталась от следствия почти 5 лет.