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В Киеве на улице Василия Касияна правоохранители задержали нетрезвого водителя, который при задержании сбил сотрудника полка полиции особого назначения №2, сообщает пресс-служба столичного главка. 

Установлено, что при патрулировании Голосеевского района наряд полиции заметил автомобиль, который ехал с включенными аварийными сигналами и имел видимые признаки повреждения. Водитель, увидев полицейских, изменил направление движения авто. Наряд решил остановить автомобиль для проверки документов. На требования полицейских водитель не отреагировал и не остановился. Догнав машину, один из спецназовцев подошел к водителю, но тот в ответ резко начал движение, наехав ему на ногу.

«Правоохранители задержали злоумышленника, автомобиль изъяли. Установлено, что за рулем находился 35-летний ранее не судимый иностранец в состоянии алкогольного опьянения. Полицейского госпитализировали в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. По информации врачей, у него перелом левой ноги», - рассказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Продолжаются следственные действия. Решается вопрос о сообщение правонарушителю о подозрении и избрании меры пресечения.
ForUm

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