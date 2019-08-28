также в разделеПроисшествия
Из-за обстрела боевиков закрыли КПВВ «Майорское» 27
Возможной причиной обвала дома в Дрогобыче назвали ошибки при строительстве 37
На северодонецком «Азоте» произошла масштабная утечка химикатов 17
Прокуратура назвала причину пожара в отеле «Токио Стар» 29
ГосЧС: Причиной разрушения дома в Дрогобыче не был взрыв газа 114
В Дрогобыче под завалами дома могут находиться еще 5 человек 36
За сутки боевики совершили 10 обстрелов, ранен 1 военный 14
Под завалами дома в Дрогобыче найдено тело еще одного человека 77
В Дрогобыче взрыв обрушил подъезд многоэтажки, есть жертвы 256
Генштаб: В боях за Иловайск погибли 220 бойцов ВСУ 49
На Ривненщине предпринимателю сожгли грузовик и взорвали кафе 30
Сутки в ООС: Боевики 12 раз открывали огонь, ранен военный 13
За месяц «хлебного перемирия» погибли 8 военных 22
На Одесчине застрелили морпеха, арестован его сослуживец 47
Под Горловкой погиб командир взвода батальона «Айдар» 65
В Мариуполе со стрельбой задержали прорывавшегося через блокпост водителя 25
Под Житомиром вандалы осквернили памятник защитникам Украины 35
Сидел на рельсах: На Харьковщине электричка сбила насмерть мужчину 33

Сегодня, 28 августа, около 7:20 на автодороге государственного значения Мукачево-Рогатин в районе пгт Ясиня Раховского района Закарпатской области рейсовый автобус «Эталон» сообщением Ясиня-Рахов столкнулся с автомобилем Skoda Superb, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В результате аварии получили травмы и были госпитализированы в лечебные учреждения шестеро пассажиров автобуса (всего в салоне кроме водителя находилось 15 человек) и один пассажир легковушки.

Уже позже за медицинской помощью в Раховскую районную больницу обратились еще трое пассажиров автобуса.

На место происшествия выезжали спасатели государственного пожарно-спасательного поста пгт Ясиня.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняют правоохранительные органы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
2631 грн.
12
Теги