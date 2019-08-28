Сегодня, 28 августа, около 7:20 на автодороге государственного значения Мукачево-Рогатин в районе пгт Ясиня Раховского района Закарпатской области рейсовый автобус «Эталон» сообщением Ясиня-Рахов столкнулся с автомобилем Skoda Superb, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В результате аварии получили травмы и были госпитализированы в лечебные учреждения шестеро пассажиров автобуса (всего в салоне кроме водителя находилось 15 человек) и один пассажир легковушки.

Уже позже за медицинской помощью в Раховскую районную больницу обратились еще трое пассажиров автобуса.

На место происшествия выезжали спасатели государственного пожарно-спасательного поста пгт Ясиня.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняют правоохранительные органы.