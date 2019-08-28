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Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 1,77 млрд грн, сообщает УНИАН со ссылкой на данные министерства.

Средства привлечены в результате продажи гривневых облигаций сроками обращения 168, 357, 861 и 2009 дней с доходностью 14,30%, 14,50%, 17,25%, 15,84% годовых соответственно. Размещение ОВГЗ в валюте не проводилось.

Напомним, по состоянию на 1 августа 2019 международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 21 840,13 млн долл. США (в эквиваленте), 
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