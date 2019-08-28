Услуга «газовый запас», которая раньше была только коммерческим потребителям, теперь доступна и населению. Уточняем детали

Пятый день украинцам предоставляют услугу по приобретению природного газа на будущий отопительный сезон по нынешней стоимости. По оценкам специалистов, это позволит потребителям сэкономить на топливе до 25% - благодаря разнице цен в летний и зимний периоды. Компания «Нафтогаз» сообщила об открытии услуги «Газовый запас» для населения с 23 августа, отметив, что ранее она была доступна только коммерческим потребителям. Но поскольку кампания стартовала как раз накануне «продленных» августовских выходных, украинцев, которые воспользовались такой возможностью, пока немного. Впрочем, предложение НАК «Нафтогаз Украины», судя по сообщениям и комментариям на страницах предприятия в соцсетях, наших соотечественников изрядно заинтересовало. Кто-то благодарит за инициативу и рассчитывает, что новшество действительно поможет существенно сэкономить. Другие же не очень верят в добрые намерения авторов идеи: мол, «нас снова обманут». Однако большинство пользователей интересуются «практической стороной» вопроса: деталями и нюансами программы.

Газ на зиму: где купить и как хранить

Объявляя о нововведениях, в НАК «Нафтогаз Украины» напомнили, что преимуществами фиксации стоимости голубого топлива на периоды пикового потребления уже воспользовались многие коммерческие клиенты компании. Такую же возможность решили предоставить и бытовым потребителям, не имеющим субсидий и долгов за газ.

«Многих украинцев беспокоит прогнозируемое подорожание газа зимой и вообще его доступность, учитывая планы России организовать очередную» газовую войну «. Чтобы гарантировать газоснабжение и защитить потребителей от повышения цен, мы активно закачиваем газ в подземные хранилища. Но какой будет зимняя цена, прогнозировать сложно. Украина взяла на себя обязательства обеспечивать рыночные цены на газ с 1 января 2020 года, и это сейчас отражено в постановлениях правительства», - отметил председатель правления НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев.

Таким образом, закупить газ по «летней» цене заранее (в объемах до 25 тыс. кубометров на одно домохозяйство) можно до 25 сентября. Для оформления покупки потребителю нужно или воспользоваться Личным кабинетом на сайте 104.ua или прийти (с паспортом) в Центр обслуживания клиентов своей газосбытовой компании. Там с ним заключат дополнительное соглашение с типовым договором поставки газа и предложат внести предоплату.

При этом сотрудники Центров обслуживания помогут каждому клиенту определить оптимальный для него объем «законтрактованного» ресурса (с учетом предыдущих отопительных периодов). А в Личном электронном кабинете потребителя есть калькулятор для того, чтобы вычислить эти объемы самостоятельно.

Использовать оплаченное топливо можно с 1 октября 2019-го до 31 марта 2020 года. Возникает вопрос, а если до 1 апреля весь закупленный домохозяйством газ не будет использован, что тогда? Нафтогаз успокаивает: деньги не пропадут. Остаток средств автоматически переведут на личный счет потребителя с возможностью использовать при оплате за топливо в последующие периоды. А при необходимости (по личному заявлению) деньги вернут на банковскую карточку клиента.

Гарантом хранения газа и неизменности (в сторону увеличения) стоимости уже оплаченного топлива будет компания «Нафтогаз Украины». Если же цены на газ зимой вдруг еще больше снизятся (что, по оценкам экспертов, маловероятно), то обещают сделать перерасчет в соответствии с новой цены и вернуть переплаченные средства.

Подсчитываем стоимость топлива

«Отпускная цена «Нафтогаза» газопоставляющим предприятиям (газсбытам) в рамках этого проекта составляет 4874,42 гривен за 1000 кубометров без НДС и стоимости транспортировки и распределения», - сообщил Андрей Коболев. То есть, учитывая 20% НДС, конечная стоимость 1000 кубометров газа составляет 5,872 грн. Одновременно потребитель должен оплатить и стоимость доставки закупленного в аванс газа - по тарифам на распределение газа, определенными Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг отдельно для каждого региона (газосбытового предприятия). Эти тарифы колеблются в пределах от 151 до 730 гривень за тысячу кубометров:

Таким образом, в целом набегает более 6 тыс. грн / 1 тыс. куб. газа, поэтому возникает вопрос, много ли найдется желающих «раскошелиться» сразу на кругленькую сумму.

Среди основных замечаний потребителей - то, что услуга предоплаты за топливо доступна пока не во всех регионах. В частности, люди сигнализируют: часто выясняется, что газовщики (особенно в небольших населенных пунктах) о нововведениях еще и не слышали. Или делают вид, что не слышали... В пресс-службе «Нафтогаза» жителям таких районов и городов советуют обращаться на «горячие линии» облгазсбытов. При этом в НАК надеются, что количество людей, которые захотят воспользоваться возможностью, будет постоянно расти. Также в компании рассчитывают на присоединение к проекту новых газосбытовых организаций. Поэтому топливо впрок смогут закупить жители всех регионов страны. По состоянию на начало этой недели участие в программе принимают такие предприятия: (см. карту)

Инфографика: finance.ua

«Если вашего газсбыта на карте нет, а вы хотели бы воспользоваться предложением, пожалуйста, позвоните по номеру, указанному на вашем счете и поинтересуйтесь, почему они решили не давать вам такую ​​возможность. Это нам очень поможет в общении с газсбытами», - призывают потребителей на официальной странице Нафтогаза в Фейсбук.

Цель нововведения и ожидаемый эффект

Начало проекта #ГазПроЗапас в компании «Нафтогаз Украины» объясняют необходимостью поддержки как можно большего числа потребителей: «Мы не рассчитываем, что НАК удастся получить авансом большие суммы, - отмечает исполнительный директор компании Юрий Витренко, - тем более, что деньги будут идти не напрямую, а через облгазсбыты. Поэтому еще вопрос, как исправно эти средства будут поступать на наши счета. Зато главный «интерес» - поддержка как можно большего количества потребителей. Пусть даже и в отношении «обеспеченных» категорий».

Эксперты по-разному оценивают перспективы нововведения. Кто-то говорит, что предложением от «Нафтогаза» смогут воспользоваться не более 1% отечественных домохозяйств, другие же говорят о 5 и даже более процентах.

В частности, возможность сэкономить определенную сумму может заинтересовать не только владельцев индивидуальных домов, но и жителей многоэтажек. Тем более, что газа они используют немного. Поэтому «отрывать от сердца» значительные суммы для предоплаты не понадобится. В то же время львиной доле наших соотечественников (особенно тех, кто не имеет права на субсидию), как и раньше, придется надеяться, что зимой цена газа существенно не возрастет и не сильно ударит по их карманам.