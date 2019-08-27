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С начала этого года в Украине расследуется более 40 правонарушений о разглашении государственной тайны. Об этом в сообщили в Генеральной прокуратуре Украины, передает УНН.

Так, в Украине за январь-июль 2019 года расследуется 45 уголовных производств по статье 328 УК Украины - разглашение государственной тайны.

Всего зарегистрировано 47 уголовных правонарушений. Из этого количества закрыты 2 производства. В суд было направлено лишь 1 производство.

С 2014 года по июль 2019 года было учтено почти 200 уголовных правонарушений по разглашению государственной тайны.
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