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Двум сотрудникам Службы безопасности Украины сообщено о подозрении по факту разглашения сведений, составляющих государственную тайну, лицами, которым эти сведения стали известны в связи с выполнением служебных обязанностей, совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч . 1 ст. 328 УК Украины), сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

По данным следствия, подозреваемые, имея допуск и доступ к государственной тайне, с целью личного обогащения, по заказу третьих лиц за денежное вознаграждение передавать последним сведения СБУ по объектам оперативной заинтересованности оперативных подразделений, в том числе информацию о наличии контрразведывательных и оперативно-розыскных дел.

Досудебное расследование осуществляется следователями Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.
ForUm

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