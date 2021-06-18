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Завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении двух сотрудников Службы безопасности Украины по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 328, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 163 УК Украины (разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицами, которым эти сведения стали известны в связи с выполнением служебных обязанностей, совершенное группой лиц).

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Следствием было установлено, что подозреваемые, имея допуск и доступ к государственной тайне, с целью личного обогащения, по заказу третьих лиц за денежное вознаграждение передавать последним сведения СБУ по объектам оперативной заинтересованности оперативных подразделений, в том числе информацию о наличии контрразведывательных и оперативно розыскных дел.

Досудебное расследование в уголовном производстве завершено, обвинительное заключение направлено в суд.
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