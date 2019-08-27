В МИД Польши заявили, что нынешнее сотрудничество России и Германии по проекту «Северный поток-2» напоминает сотрудничество нацистской Германии с СССР перед Второй мировой войной.

Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сэнк, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Polskie Radio24

Заместитель министра указал, что во время 70-й годовщины начала Второй мировой войны, когда на Вестерплатте (полуостров в гавани Гданьска, где состоялся первый бой Второй мировой войны. - Ред.) принимали президента России Владимира Путина, власти Польши связывали с этим визитом «ложные надежды».

«Определенная наивность царила в наших отношениях с Россией», - добавил он.

По его словам, тогдашнее выступление Путина на Вестерплатте содержало критическую оценку Россией пакта Риббентропа-Молотова.

Однако, отметил дипломат, позже было начато строительство газопровода Nord Stream 2, который мог напоминать сотрудничество России и Германии десятки лет назад.

«Газопровод в обход Польши, балтийских государств - это именно такое соглашение «над головами», - заявил Шинковский.

По его словам, если бы не сильный альянс Польши и США, вопрос Nord Stream-2 «был бы уже решен».

«Ситуация с протестом против строительства Nord Stream 2 не безнадежна, и это благодаря союзу с Соединенными Штатами», - отметил он.

Как сообщал ForUm, Германия, Финляндия и Швеция уже предоставили разрешения на прокладку участка газопровода.

Требования Дании могут отложить «Северный поток-2» на 8 месяцев и стоить 660 млн евро.Страна решила увязать разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» с гарантиями России на продолжение транзита газа в Европу через Украину.

Тогда в компании-операторе проекта Nord Stream-2 AG заявили, что разработали маршрут газопровода в обход Дании без удорожания для проекта.

В конце марта глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил об отказе Дании согласовать маршрут газопровода «Северный поток-2».

Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства магистрального газопровода «Северный поток 2», спустя более двух лет с момента подачи первой заявки на получение разрешения на строительство в водах Дании подала заявку по третьему варианту маршрута газопровода.

В июне компания-оператор Nord Stream 2 AG отозвала свою заявкуна прокладку газопровода «Северный поток-2» через территориальные воды Дании.